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Игры считают HarmonyOS эмулятором Android

15 Май, 2021

Игры считают HarmonyOS эмулятором Android

Забавно.

Huawei называет HarmonyOS самостоятельной ОС. Заменой Android, которую компания разработала сама.

Однако многие находят в новинке следы Android. Признаки, что платформа создана на базе системы от Google (только без фирменных сервисов).

HarmonyOS

Вот самое свежее доказательство. Опубликованы скриншоты с Android-игрой, запущенной на бете HarmonyOS 2.0.

В настройках игра говорит, что работает на компьютерном эмуляторе Android. Так она воспринимает HarmonyOS.

HarmonyOS

Возможно, что это баг. HarmonyOS 2.0 еще тестируется и ошибки могут встречаться. Стабильная версия выйдет через несколько недель.

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