Игры считают HarmonyOS эмулятором Android

Забавно.

Huawei называет HarmonyOS самостоятельной ОС. Заменой Android, которую компания разработала сама.

Однако многие находят в новинке следы Android. Признаки, что платформа создана на базе системы от Google (только без фирменных сервисов).

Вот самое свежее доказательство. Опубликованы скриншоты с Android-игрой, запущенной на бете HarmonyOS 2.0.

В настройках игра говорит, что работает на компьютерном эмуляторе Android. Так она воспринимает HarmonyOS.

Возможно, что это баг. HarmonyOS 2.0 еще тестируется и ошибки могут встречаться. Стабильная версия выйдет через несколько недель.

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)