iiiF150 R2022 — защищенный смартфон с батареей на 8300 мА*ч

По-настоящему интересная модель.

Бренд iiiF150 представил смартфон iiiF150 R2022. Это защищенный прорезиненный долгоиграющий девайс с необычным дизайном (восьмиугольник) и достойными параметрами. А еще сейчас его можно купить всего за 200 долларов. Это на 50% дешевле, чем обычная цена. За такие деньги это чуть ли не самое интересное решение. Но нужно поторопиться, акция завершится 12 сентября. Где взять? На AliExpress.

iiiF150 R2022 это первый в мире защищенный смартфон с 90-герцовым дисплеем. Что это дает? Плавность! Для игр самое то. Сам экран тут 6,78-дюймовый, разрешение Full HD+ (2460 на 1080 пикселей). Угол обзора — 178 градусов. Яркость — 500 нит. Экран защищен стеклом 1,1-милимметровым стеклом Corning Gorilla Glass 3. Царапины дисплею не страшны.

А что с железом? Внутри стоит чип Helio G95 от MediaTek. Это SoC, заточенная под современный мобильный гейминг. Объем ОЗУ равен 8 ГБ, флеш-памяти здесь 128 ГБ (можно расширить с помощью карты памяти максимальным объемом 256 ГБ).

Одна из главных особенностей — огромная батарея на 8300 мА*ч. Да еще и с поддержкой скоростной 18-ваттной зарядки. iiiF150 R2022 это настоящий монстр автономности. В режиме разговора продержится 70 часов, видео можно смотреть на протяжении 15 часов, а слушать музыку больше суток (30 часов)!

Тыльная камера состоит из трех датчиков, главный модуль 64-мегапиксельный. Также имеется 20-мегапиксельный сенсор специально для ночных фото и 2-мегапиксельная макрокамера. Селфи-камера одинарная, 16-мегапиксельная. Достойно. Снимает отменно. Смотрите ниже:

Смартфон защищен по стандартам IP89/69K, а также соответствует американскому военному стандарту MIL-STD-810H. Падения на асфальт с высоты 1,5 метра девайсу не страшны (при тестировании его роняли десятки тысяч раз, проблем не было), он также выдерживает погружение в воду (глубина до 1,5 метра на 8 часов) и остается работоспособным при температуре от -20 до +70 градусов! Это важно, особенно для тех, кто увлекается экстримом или работает в сложных условиях. Наконец, смартфон проверяли под колесами автомобиля! И он выдержал.

Что еще? 3,5-мм джек для наушников, поддержка работы с двумя SIM-картами, порт USB Type-C, модуль NFC для бесконтактных платежей, дактилоскопический датчик сбоку и лицевой сканер.

Бренд iiiF150 появился в 2020 году. Идея его создания принадлежит выходцам из OXO, фанатам спорта. Они хотели создать такой смартфон, который подошел бы для людей, ведущих активный образ жизни. В iiiF150 они начали работу над флагманской моделью с прорезиненным корпусом, ярким дизайном, отличной камерой и достойным дисплеем. А еще — с максимальным уровнем защиты и большой автономностью. Свой девайс они называют «Восьмиугольный воин».

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