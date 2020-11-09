IKEA создала свой первый дом на колёсах за 5 млн руб

Не дёшево и не сердито.

IKEA анонсировала дом на колёсах. Шведы были приглашены для обустройства «Крошечного дома» (Tiny Home), именно так и называется место жительства почти за 5 млн рублей. Давайте вместе заглянем внутрь. Поехали!

Конечно, сам дом мебельщики не строили. Он был спроектирован и произведён специалистами. А ИКЕА выиграла конкурс на обустройство жилища. Начнём с цифр:

Площадь 17,4 м².

Вмещает до 2-ух человек.

Стоит почти 5 млн руб.

Такой же дом, но без шведской мебели стоит на 1,3 млн руб дешевле.

Сам дом обит обожжённым деревом. Они там за экологию. Стены внутри окрашены белой краской. Это приём помог визуально увеличить пространство и придать общую дороговизну интерьеру. Почти 360-градусное остекление тоже играет большую роль в комфорте и ощущении внутри микродома.

Кстати: специалисты потратили 2 месяца на примерку всех элементов мебели и декора из Икеи. Их идея была в использовании унифицированной мебели. Вообще проект занял целых 4 месяца.

Дом полностью готов для проживания двух взрослых человек. Но гостей может можно позвать много. Для них даже предусмотрен складной стол. Так что речь про двоих идёт именно из-за спальных мест – их два. В таком доме есть все удобства. Достаточное количество шкафов и вообще полезного пространства.

Кстати: все условия для жизни есть и более дешёвой версии. Там даже спальных мест больше – целых 4, это благодаря раскладному дивану. Напомню: разница – 1,3 млн руб между интерьером от Икеа и базовым оснащением.

Питание дома осуществляется при помощи солнечных батарей. Они расположены на крыше. Ещё можно использовать генератор или подключение к электросети города.

А как вам такая программа «социального жильё» от Икеа? Я думаю, что цена, мягко говоря, завышена.

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