Илон Маск: «если бы не видеоигры, я бы не достиг такого успеха»

Главное – это цель и стремление.



Кто бы мог подумать, но знаменитый бизнесмен и изобретатель был в плену у видеоигр. Благодаря им он стал тем, кем является сейчас. Подробности в нашем материале. Поехали!

Нам трудно представить, но Илон Маск был успешным программистом. Сейчас мы знаем его, как выдающегося бизнесмена и гениального маркетолога. Его компании делают электромобили, бурят тоннели, отправляют людей в космос и ещё многое другое. Что уж говорить, когда Маск выпускает огнемёт, потому что обещал, или продаёт шорты и бейсболки, за которыми приходится ещё и побегать. Но началось всё с любви к играм.

Впервые поиграв в видеоиграх в гостиницах, Маск не на шутку увлёкся ими. Отец Илона взял его с собой в командировку по Америке (они жили в Южной Африке). Тогда игры были в автоматах, а не в приставках и смартфонах, как сейчас. Но это было нечто для того времени, особенно после африканских развлечений. Именно тогда у основателя Tesla появилась цель сделать свою игру, да ещё лучше всех, что он видел. С этой мыслью он и стал программистом.

Отец купил компьютер с инструкцией по программированию на Basic. Уже в 12 лет Илон продал код своей игры Blastar одному журналу о компьютерах за $500. Илон продолжил программированием после такого успеха с ещё большим энтузиазмом.

Следующим рывком было создание фирмы Zip2 со своим братом. Она занималась поставками путеводителей и «жёлтых» страниц для газетной индустрии. А потом они продали эту компанию за $307 млн.

Эти средства пошли на компанию X.com, которая потом преобразовалась в PayPal. А именно благодаря этой платёжной системе Маск заработал капитал и имя. Затем начался взлёт, который уже известен каждому: электрокары, космические корабли, спутники, огнемёты и так далее.

Выходит, что цель простого мальчика привела к такому головокружительному успеху спустя годы. Так что не смотрите строго на увлечения своих детей. Даже если вам они кажутся странными. Я не думаю, что родители Илона Маска были рады такому серьёзному увлечению видеоиграми. Но они дали ему шанс воплотить свою мечту, купив самый первый компьютер. Цените выбор близких, пусть даже они ещё дети. Всем лайк!

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