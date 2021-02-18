Илон Маск назовет свою криптовалюту Марскоин

Илонкоин ему не зашел.

В последнее время Илон Маск активно интересуется криптовалютой. Основатель Tesla и SpaceX уже пообещал поддержать владельцев Dogecoin.

Он сообщил об этом в Twitter. Под записью мгновенно появились комментарии. Например, пользователи предложили Маску создать собственную “крипту”.

Сразу возникли названия – Илонкоин и так далее. Подходящее имя для валюты Земли.

На все перечисленное Маск не отреагировал. Потом к обсуждению подключился глава криптобиржи Binance. Он подкинул остроумный вариант – Марскоин (MarsCoin).

Марскоин Маску понравился. Он написал в Twitter, что так и сделает: “Марскоин обязательно будет!”

Что забавно – токен Mars уже есть. Слова Маска привлекли к нему внимание. Через час после публикации цена монеты взлетела с $0,1 до $2,5.

Источник: @elonmusk

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