Илон Маск назовет свою криптовалюту Марскоин
Илонкоин ему не зашел.
В последнее время Илон Маск активно интересуется криптовалютой. Основатель Tesla и SpaceX уже пообещал поддержать владельцев Dogecoin.
Он сообщил об этом в Twitter. Под записью мгновенно появились комментарии. Например, пользователи предложили Маску создать собственную “крипту”.
Сразу возникли названия – Илонкоин и так далее. Подходящее имя для валюты Земли.
На все перечисленное Маск не отреагировал. Потом к обсуждению подключился глава криптобиржи Binance. Он подкинул остроумный вариант – Марскоин (MarsCoin).
Марскоин Маску понравился. Он написал в Twitter, что так и сделает: “Марскоин обязательно будет!”
Что забавно – токен Mars уже есть. Слова Маска привлекли к нему внимание. Через час после публикации цена монеты взлетела с $0,1 до $2,5.
Источник: @elonmusk
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