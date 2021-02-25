iMac 2021 будет похож на iMac G3, который спас Apple от банкротства

Новинка выйдет в 5 разных цветах.

Все больше слухов о новом компьютере Apple. Речь о модели iMac 2021, ожидаемой в этом году.

Согласно свежим утечкам – iMac 2021 порадует поклонников классики. Он получит 5 расцветок культового iMac G3, представленного в 1998.

Напомним, iMac G3 имел выпуклый монитор. Он помог Apple избежать банкротства. Сейчас трудно поверить, но в 1998 компания была на грани.

Гиганта из Купертино выручил Стив Джобс, вернувшийся после увольнения. iMac G3 стал его первым продуктом в роли временного генерального директора.

iMac G3 понравился публике. Отчасти – благодаря необычным оттенкам корпуса. Покупателям предлагалось сразу несколько вариантов .

Инсайдеры утверждают, что iMac 2021 оформлен похожим образом. Apple выпустит компьютер в 5 цветах, напоминающих iMac G3: розовое золото, серебристый, небесно-голубой, зеленый и космический серый.

Настоящий подарок для фанатов Apple. Когда iMac 2021 появится в продаже? Пока неизвестно.

Источник: dailymail.co.uk

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