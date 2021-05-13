iMac на M1 уничтожает старые iMac в тестах производительности
Но есть нюанс.
Недавно Apple представила обновленные iMac с чипами M1. Насколько они лучше моделей предыдущего поколения? Уже можно узнать – благодаря Geekbench.
iMac на M1 замечены в базе данных бенчмарка. Кто-то протестировал их производительность и результаты впечатляют.
Новый 24-дюймовый iMac обгоняет 21,5-дюймовую версию 2019 года. Превосходство в многопоточном режиме достигает 24%, в однопоточном – 56%.
Средний балл iMac 2021 в Geekbench – 7453 (в испытании для многоядерных процессоров). Одноядерная оценка – 1724 балла.
21,5-дюймовый iMac 2019 получил 6014 и 1109 баллов соответственно. Его Intel Core i7-8700 уступает M1.
Совсем другая история с 27-дюймовым iMac. Geekbench оценивает моноблок на 9002 и 1247 баллов. Он круче варианта на M1 по многоядерному быстродействию .
Apple придется выпустить M2, чтобы на 100% обойти Intel.
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