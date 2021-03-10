iMac Pro 2022 будет стоить от 400 000 до 1 400 000 рублей

Безумно дорого.

Инсайдер под ником LeaksApplePro, который чаще оказывается прав, нежели наоборот, раскрыл стоимость новых iMac Pro, которые Apple представит в 2022 году.

Увы, будет очень дорого. Топовая версия, так и вовсе, обойдется в 1,4 миллиона рублей!

Варианта будет три:

iMac Pro с 32-ядерным процессором (24 ядра высокопроизводительные)

64 ГБ ОЗУ

32 графических ядра

Цена от $5499

iMac Pro с 48-ядерным процессором (36 ядер высокопроизводительные)

256 ГБ ОЗУ

64 графических ядра

Цена от $11999

iMac Pro с 64-ядерным процессором (48 ядер высокопроизводительные)

512 ГБ ОЗУ

128 графических ядер

Цена от $18999

Объем SSD-накопителя составит от 512 ГБ до 8 ТБ.

Mac Pro, 2022.

Configurations:

1) 32 cores (24 performance).

64GB Ram

32 GPU cores

$5499+ 2) 48 cores (36 performance).

256GB Ram

64 GPU cores

$11999+ 3) 64 cores (48 performance).

512GB Ram

128 GPU cores

$18999+ Storage from 512GB to 8TB — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) March 2, 2021

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