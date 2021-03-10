iMac Pro 2022 будет стоить от 400 000 до 1 400 000 рублей
Безумно дорого.
Инсайдер под ником LeaksApplePro, который чаще оказывается прав, нежели наоборот, раскрыл стоимость новых iMac Pro, которые Apple представит в 2022 году.
Увы, будет очень дорого. Топовая версия, так и вовсе, обойдется в 1,4 миллиона рублей!
Варианта будет три:
- iMac Pro с 32-ядерным процессором (24 ядра высокопроизводительные)
- 64 ГБ ОЗУ
- 32 графических ядра
- Цена от $5499
- iMac Pro с 48-ядерным процессором (36 ядер высокопроизводительные)
- 256 ГБ ОЗУ
- 64 графических ядра
- Цена от $11999
- iMac Pro с 64-ядерным процессором (48 ядер высокопроизводительные)
- 512 ГБ ОЗУ
- 128 графических ядер
- Цена от $18999
Объем SSD-накопителя составит от 512 ГБ до 8 ТБ.
Mac Pro, 2022.
Configurations:
1) 32 cores (24 performance).
64GB Ram
32 GPU cores
$5499+
2) 48 cores (36 performance).
256GB Ram
64 GPU cores
$11999+
3) 64 cores (48 performance).
512GB Ram
128 GPU cores
$18999+
Storage from 512GB to 8TB
— LeaksApplePro (@LeaksApplePro) March 2, 2021
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