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iMac Pro 2022 будет стоить от 400 000 до 1 400 000 рублей

10 Мар, 2021

iMac Pro 2022 будет стоить от 400 000 до 1 400 000 рублей

Безумно дорого.

Инсайдер под ником LeaksApplePro, который чаще оказывается прав, нежели наоборот, раскрыл стоимость новых iMac Pro, которые Apple представит в 2022 году.

Apple Pro Display XDR

Увы, будет очень дорого. Топовая версия, так и вовсе, обойдется в 1,4 миллиона рублей!

Варианта будет три:

  • iMac Pro с 32-ядерным процессором (24 ядра высокопроизводительные)
  • 64 ГБ ОЗУ
  • 32 графических ядра
  • Цена от $5499
  • iMac Pro с 48-ядерным процессором (36 ядер высокопроизводительные)
  • 256 ГБ ОЗУ
  • 64 графических ядра
  • Цена от $11999
  • iMac Pro с 64-ядерным процессором (48 ядер высокопроизводительные)
  • 512 ГБ ОЗУ
  • 128 графических ядер
  • Цена от $18999

Объем SSD-накопителя составит от 512 ГБ до 8 ТБ.

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