iMac Pro нового поколения могут оснастить 20-ядерным процессором M1 Max Duo

Будет настоящий монстр производительности.

Портал Notebookcheck, сославшись на ютубера под псевдонимом Max Tech, сообщает, что будущий iMac Pro будет работать на чипсете M1 Max Duo. Что это за зверь такой? Это два объединенных M1 Max.

Производительность должна быть колоссальной. Тем более, если говорить о топовой версии с 128 ГБ ОЗУ. А именно такой максимальный объем называет Max Tech.

Что касается графической системы, то она будет примерно в 2 раза мощнее, чем графический ускоритель Radeon RX 5700 XT. Для работы с видео и графическими редакторами — за глаза! Ну а игры? Игр для Mac’ов не так уж и много.

Когда ждем? В начале следующего года.

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