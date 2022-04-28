iMessage для Android? На это указывает iOS 15.5

Информацию об этом нашли в коде прошивки 15.5.

Эппловский iMessage, радующий владельцев техники Apple, может быть скоро доступен и для Android-смартфонов.

Один из разработчиков, участвующий в Apple Developer Program нашел в коде активно тестируемой iOS 15.5 beta 3 текст про отправку iMessage не только «людям, использующим Apple-девайсы», но и «людям, использующим iMessage». Нетрудно догадаться, что кроме девайсов от Apple потребители используют и Android-устройства. Все остальные мобильные операционки не так широко распространены.

Вот и получается, что в ближайшем будущем и на Android-устройствах будет возможность принимать и отправлять iMessage. И не стоит этому удивляться. Да, это системы-конкуренты, но ведь музыкальный стриминговый сервис Apple Music есть не только на Айфоне, но и в магазине приложений Google Play для Android-смартфонов. А еще в Европейском Союзе готовят закон о едином способе передачи сообщений между различными операционными системами. В качестве одного из такого способа может выступить iMessage.

Нельзя на 100% утверждать, что уже «завтра» появится iMessage для Android-устройств, но предпосылки для этого есть.

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