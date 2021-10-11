IMILAB C21 — 360-градусная IP-камера с ночным режимом всего за $29,99

Отличная и недорогая модель.

Подыскиваете себе компактную IP-камеру за небольшие деньги, но продвинутым функционалом? Тогда рекомендуем обратить внимание на IMILAB C21 на AliExpress.

Новинка имеет купольный дизайн, способна записывать видео как днем, так и ночью в разрешении 2,5K (2560 на 1440 пикселей). Имеется полноценный ночной режим с инфракрасным сенсором. Цвета максимально яркие и насыщенные, детализация на высоте.

С помощью приложения осуществляется управлением камерой, она способна вращаться на 360 градусов. Так что при правильной установке следить можно, например, за всей комнатой сразу.

Светосила датчика равна f/2.0, фокусное расстояние составляет 3,6 мм. Есть специальный ночной режим съемки и функция распознавания человека в кадре.

В IMILAB C21 встроен микрофон для звонков. Он также отвечает за распознавание звуков (например, если датчик фиксирует плач ребенка, он может отправить уведомление на смартфон).

Хранить записанные фото и видео можно в фирменном облаке или на карте памяти microSD. Поддерживаются карты емкостью до 64 ГБ.

Есть возможность подписаться на собственное облако IMILAB. За $1,99 в месяц или $19,99 в год пользователь получает облако для 1 камеры с поддержкой 7-дневной записи, фиксацией всего, что происходило за 7 дней. Можно выбрать премиальную подписку, которая фиксирует все уже за 30 дней. Стоит $6,99 в месяц или $69,99 в год.

Настраивается девайс через специальное приложение. Предусмотрена возможность подключения к системе умного дома Google или Amazon и управления голосом. Поддерживается работа с голосовыми помощниками Google Assistant и Alexa.

Какая цена? Сейчас учетом промокода DQGS63B9C21 ценник равен $29,99. Промокод действует с 11 по 15 октября. Полный ценник куда выше, $49,99! Доставка доступна по всему миру. Есть возможность возврата.

Камеру также можно использовать на улице. Поддерживаемый диапазон температур крайне широк: от минус 10 градусов до плюс 55!

В стандартную комплектацию IMILAB C21 входит: сама камера, кабель, инструкция, блок питания, набор для крепления.

Весит новинка 249 г, габариты — 108 на 76 на 76 мм.

Компания IMILAB является одним из ведущих поставщиков охранных систем для домов. Основана в 2014 году. С тех пор было продано более 30 млн камер по всему миру. Цель IMIBLAB — создание недорогих, удобных, качественных и стильных решений, которые улучшают жизнь пользователей, делая ее более просто и безопасной.

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