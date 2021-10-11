IMILAB W12 и IMILAB W11 — функциональные и стильные смарт-часы дешевле $50

Достойны вашего внимания.

Если вы ищете недорогие, функциональные и стильные умные часы, то модели IMILAB W12 и IMILAB W11 как раз то, что вам нужно. Сейчас их можно приобрести со скидками на AliExpress.

Начнем с модели IMILAB W12. Это мужской вариант.

IMILAB W12

IMILAB W12 предлагаются со скидкой. Купить их можно за $40,99 (нужно использовать купон IMILABWW12). В подарок дарят ремешок.

IMILAB W12 сочетают стиль смарт и кэжуал, смотрятся довольно дорого. Можно надеть как на бизнес встречу, так и на простую прогулку.

Умные часы оснащены 1,32-дюймовый экраном (разрешение равно 360 на 360 пикселям). Защищен дисплей 3D-стеклом. На изображение можно поставить один из множества тематических циферблатов.

Толщина новинки всего 10,8 мм. Устройство предлагается в трех расцветках.

Гаджет способен в режиме 24 часов мониторить ритм сердца и следить за сном. А еще, что редкость для такой ценовой категории, смарт-часы умеют определять уровень сатурации. Настроить получение уведомлений можно через специальную программу на смартфоне. Вы не пропустить звонки, сообщения и так далее.

Есть множество спортивных режимов. С новыми смарт-часами можно ходить, бегать, кататься на велосипеде, плавать и так далее. Всего режимов 13. Да, в них можно плавать. Все благодаря степени защиты IP68!

Уровень автономной работы также достаточно высокий. Аккумулятора на 330 мА*ч хватит на 14 дней при стандартном режиме использования. В режиме ожидания часы проработают целый месяц!

IMILAB W11

IMILAB W11 также предлагаются со скидкой. Забрать их можно за $39,99 (купон IMILABWW11).

Чем отличаются от W12? Целевой аудиторией. Это женская модель. Тут утонченный корпус. Устройство можно приобрести в розово-золотистой расцветке (ремешок же бывает белым или также розовым).

Выполнены смарт-часы из алюминиевого сплава.

IMILAB W11 является более компактной моделью с 1,09-дюймовым HD-дисплеем с разрешением 240 на 240 пикселей. Панель защищена 2,5D-стеклом. Сенсорный экран обладает высокой чувствительностью. Циферблатов на выбор множество, каждая найдет что-то себе по душе.

Устройство способно отслеживать ЧСС, следить за качеством сна, определять уровень насыщенности крови кислородом (в эпоху пандемии COVID-19 важная штука), считать шаги. Наконец, IMILAB W11 следят за циклом. Спортивных режимов у модели 9.

Уведомления настраиваются в специальной программе на смартфоне. Например, во время получения сообщения часы сильно вибрируют. И, да, в данных умных часах можно плавать. Корпус имеет защиту уровня IP68.

На 100% заряде новинка может работать больше двух недель, а в режиме ожидания около 30 дней.

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