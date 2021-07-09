Infinix Hot 10s: цена, характеристики, дата выхода
С NFC!
Компания Infinix привезла в Россию свой смартфон Infinix Hot 10s. У него отличные параметры, симпатичный дизайн и довольно низкий ценник.
Расскажем о гаджете ниже.
Цена в России
Смартфон можно купить за:
- Infinix Hot 10s с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти — 12 490 рублей
- Infinix Hot 10s с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — 13 490 рублей
Характеристики
- SoC: Helio G85 от MediaTek
- Дисплей: 6,82-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц
- ОЗУ: 4 ГБ
- Флэш-память: 64 или 128 ГБ
- Тыльная камера: тройная, главный датчик на 48 Мп + датчик глубины + камера с эффектом боке
- Фронтальная камера: 8 Мп
- Аккумулятор: 5000 мА*ч
- Скоростная зарядка: нет
- ОС: Android 11 + Infinix XOS 7.6
- Остальное: лицевой сканер, модуль NFC
- Цвета: черный, зеленый, синий
Дата выхода
Продажи стартуют 12 июля.
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