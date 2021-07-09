Infinix Hot 10s: цена, характеристики, дата выхода

С NFC!

Компания Infinix привезла в Россию свой смартфон Infinix Hot 10s. У него отличные параметры, симпатичный дизайн и довольно низкий ценник.

Расскажем о гаджете ниже.

Цена в России

Смартфон можно купить за:

Infinix Hot 10s с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти — 12 490 рублей

Infinix Hot 10s с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — 13 490 рублей

Характеристики

SoC: Helio G85 от MediaTek

Дисплей: 6,82-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц

ОЗУ: 4 ГБ

Флэш-память: 64 или 128 ГБ

Тыльная камера: тройная, главный датчик на 48 Мп + датчик глубины + камера с эффектом боке

Фронтальная камера: 8 Мп

Аккумулятор: 5000 мА*ч

Скоростная зарядка: нет

ОС: Android 11 + Infinix XOS 7.6

Остальное: лицевой сканер, модуль NFC

Цвета: черный, зеленый, синий

Дата выхода

Продажи стартуют 12 июля.

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