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Infinix Hot 10s: цена, характеристики, дата выхода

9 Июл, 2021

Infinix Hot 10s: цена, характеристики, дата выхода

С NFC!

Компания Infinix привезла в Россию свой смартфон Infinix Hot 10s. У него отличные параметры, симпатичный дизайн и довольно низкий ценник.

Расскажем о гаджете ниже.

Цена в России

Смартфон можно купить за:

  • Infinix Hot 10s с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти — 12 490 рублей
  • Infinix Hot 10s с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — 13 490 рублей

Характеристики

  • SoC: Helio G85 от MediaTek
  • Дисплей: 6,82-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц
  • ОЗУ: 4 ГБ
  • Флэш-память: 64 или 128 ГБ
  • Тыльная камера: тройная, главный датчик на 48 Мп + датчик глубины + камера с эффектом боке
  • Фронтальная камера: 8 Мп
  • Аккумулятор: 5000 мА*ч
  • Скоростная зарядка: нет
  • ОС: Android 11 + Infinix XOS 7.6
  • Остальное: лицевой сканер, модуль NFC
  • Цвета: черный, зеленый, синий

Дата выхода

Продажи стартуют 12 июля.

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