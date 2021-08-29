Infinix HOT 11s — новый бюджетный хит, будет дешевле 15 000 рублей

Ждем.

Смартфоны Infinix пользуются у нас огромной популярностью. Еще бы, сочетание достойных параметров и низкой цены, такой дуэт всегда обеспечивает успех. Совсем скоро (в сентябре) Infinix представит наследника суперуспешного Infinix HOT 10s. Речь идет об Infinix HOT 11s.

И вот каким он будет.

SoC: Helio G88

Экран: вероятно, 6,9- или даже 7-дюймовый IPS

ОЗУ: 4 или 6 ГБ

Накопитель: 64 ГБ

Батарея: ?

Камера: двойная или тройная

Селфи-камера: одинарная

ОС: Android 10 или 11

Цена Infinix HOT 11s

HOT 11S с 4 ГБ ОЗУ + 64 флеш-памяти — $130. У нас не более 13 000 рублей.

HOT 11S с 6 ГБ ОЗУ + 64 флеш-памяти — $145. У нас не более 14 000 рублей.

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