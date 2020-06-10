Инновации от Samsung на подходе. Galaxy Note20 и два складных смартфона выйдут в августе

Дата презентации раскрыта.

Компания Samsung готовится к презентации своих новых флагманских смартфонов. Как сообщил инсайдер Джон Проссер, Samsung запланировала анонс смартфонов Galaxy Note20, Galaxy Fold 2 и Galaxy Z Flip 5G на 5 августа.

Также на презентации Samsung представит другие новинки. Сообщается, что вместе со смартфонами компания анонсирует смарт-часы Galaxy Watch 3 (Galaxy Watch 2 будут пропущены), планшет Galaxy Tab S7 и TWS-наушники Galaxy BudsX. Все новые устройства будут запущены в продажу 20 августа, подчеркнул инсайдер.

О главной новинке грядущей презентации Samsung, флагманском смартфоне Galaxy Note20, уже известны некоторые детали. Смартфон выйдет в двух или трех вариантах, которые будут различаться возможностями и ценой. Изменения во внешнем виде смартфонов будут вдохновлены дизайном выпущенных в начале года моделей из линейки Galaxy S20. Тем не менее, общий дизайн Galaxy Note20 останется в стиле Galaxy Note10.

Цена новых устройств Samsung пока не раскрывалась. По прогнозам инсайдеров, Samsung может уменьшить стоимость новых мобильных устройств на фоне снижения спроса среди потребителей.

Источник: Twitter.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)