Инновации в каждый дом

От EZVIZ.

Технологический прогресс никогда не останавливаются на достигнутом. Инновации сопровождают нас во всех сферах жизни, начиная от операционных систем в телефонах и заканчивая обновлением инфраструктуры городов, офисов и домов.

Домашняя автоматизация с каждым годом набирает все большую популярность благодаря чрезвычайно гибкой системе защиты дома и эффективной помощи в бытовых хлопотах. Система умного дома легко устанавливается и быстро настраивается, поэтому не стоит боятся сложных инструкций.

В зимнее время года особо остро стоит проблема подачи отопления: духота по всей квартире, загрязненный воздух и большое количество микробов, которые активно размножаются в теплом воздухе. Не всегда есть возможность проверить помещение. Например, из-за присутствия ребенка. Чтобы не тратить лишнее время, достаточно лишь найти альтернативные варианты выхода из ситуации — например, ультрафиолетовый очиститель воздуха EZVIZ UV-C Air Purifier имеет четырехступенчатую систему очистки и дезинфекции воздуха обслуживаемой площади около 42 м². Очиститель позволяет настроить скорость вентиляции и установить удобный режим работы в зависимости от ситуации или предпочтений пользователей: сон, автоматический и турбо. Не стоит задумываться о сложности эксплуатации устройства, поскольку продукт имеет всего 5 простых кнопок управления, располагающихся на контрольной панели.

Еще одна современная разработка для создания комфортной атмосферы и защиты дома — электронный дверной замок с отпечатком пальца. Больше не нужно носить с собой связку ключей, бояться их потерять или думать о том, что злоумышленники сделают дубликат и проникнут в частную собственность. В частности, замок EZVIZ L2 имеет 4 способа открытия: отпечаток пальца владельца, бесконтактная магнитная карта, код-пароль и компактный ключ, можно подобрать подходящий для каждого пользователя вариант открытия входной двери. Встроенный электронный звонок с регулируемым уровнем громкости всегда будет оповещать о визите гостей. Кроме того, звонок оснащен противовзломной сигнализацией. Владелец с уверенностью может уходить на работу, не переживая за безопасность ценностей в доме. При попытке взлома сигнализация будет издавать громкую звуковую сирену, отпугивающую всех незваных посетителей, и обеспечит безопасность имуществу.

На очереди дверной глазок на аккумуляторе, который работает по Wi-Fi соединению и передает оповещения в приложение.

Пришло время заменить консервативные методы наблюдения за тем, кто находится по ту сторону двери. Дверной глазок – это устройство для охраны жилища, удобства мониторинга и связи с гостями.

Во время приготовления ужина на кухне или времяпрепровождения с семьей можно не отвлекаться: через приложение без лишних движений можно посмотреть, кто ждет за дверью. Помимо удобства использования устройства, стоит подметить и то, что больше не страшно оставлять ребенка одного дома и бояться, что он откроет дверь незнакомцу. Камера, встроенная в дверной глазок зафиксирует изображение при появлении движения в кадре, а современная система видеооповещения будет транслировать изображение на смартфон, планшет или любое другое устройство, на которое вы установите приложение.

Часто в подъездах случаются перебои электроэнергии и отключается свет, согласитесь, сложно разглядеть объект в полной темноте. Так, дверной глазок EZVIZ DP1C оснащён функцией ночного видения до 3 метров, что позволит видеть четко не только маленькую парадную, но и полный обзор крыльца жилого дома.

Приобретая продукцию умного дома – прежде всего стоит позаботиться о своем комфорте, а иногда даже о экономии драгоценного времени. Почувствуйте на себе возможности удаленного доступа к системам вместе с инновационными системами.

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