Инновационный Xiaomi с экраном по всему корпусу? В сети нашли новый патент

Он может стать приемником Mi Mix Alpha.

В прошлом году Xiaomi удивили всех, анонсировав свой концептуальный смартфон Mi MIX Alpha. К сожалению, устройство не дошло до стадии массового производства, поэтому не ему не удалось добраться до полок магазинов, хотя изначально у компании были планы продавать устройство в ограниченном количестве в Китае. Похоже, что Xiaomi решили взяться за вторую попытку.

В сети появился новый патент, в котором показали необъявленный смартфон Xiaomi с похожим дизайном. Устройство уже зарегистрировано в The Hague Bulletin, которая является частью WIPO (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности), а публикация была замечена 18 декабря 2020 года.

Главное отличие от Mi MIX Alpha – всплывающий модуль камеры. Чтобы не портить саму концепцию, где экран расположен по периметру корпуса, кнопки расположили сверху, Там же находится отверстие для доп. микрофона. Все разъемы расположились внизу.

Да, выглядит устройство многообещающе, но доживет ли оно до релиза? Посмотрим.

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