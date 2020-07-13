Инновация на подходе. Найден способ улучшить аккумуляторы смартфонов

Литий останется в прошлом.

Международный коллектив ученых Центра имени Гельмгольца Дрезден-Россендорф, ИБХФ РАН и НИТУ «МИСиС» обнаружил доступную альтернативу литию для использования в аккумуляторных батареях. Специалисты установили, что при помощи особенного способа укладки атомов в несколько слоев возможно добиться высокой энергоемкости в случае с различными щелочными металлами. Самым доступным и вероятным для массового использования был назван натрий, который может стать полноценной заменой лития в аккумуляторах в ближайшие годы.

По словам ученых, длительное время считалось, что укладка атомов лития в аккумуляторах может выполняться только в один слой. В противном случае строение аккумулятора признавалось нестабильным. Однако эксперименты показали, что применив современные методы укладки атомов, возможно создавать многослойные структуры, которые отличаются стабильностью. В том числе используя натрий и другие щелочные металлы.

Ученые из Центра имени Гельмгольца Дрезден-Россендорф займутся созданием экспериментального образца натриевого аккумулятора. Если тестирования пройдут успешно, аккумуляторы нового типа поступят в массовое производство. Как отмечают специалисты, такие аккумуляторы будут значительно дешевле в производстве, но при этом иметь повышенную емкость по сравнению с литий-ионными батареями.

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Источник: SD.

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