Инновация на подходе. Найден способ улучшить аккумуляторы смартфонов
Литий останется в прошлом.
Международный коллектив ученых Центра имени Гельмгольца Дрезден-Россендорф, ИБХФ РАН и НИТУ «МИСиС» обнаружил доступную альтернативу литию для использования в аккумуляторных батареях. Специалисты установили, что при помощи особенного способа укладки атомов в несколько слоев возможно добиться высокой энергоемкости в случае с различными щелочными металлами. Самым доступным и вероятным для массового использования был назван натрий, который может стать полноценной заменой лития в аккумуляторах в ближайшие годы.
По словам ученых, длительное время считалось, что укладка атомов лития в аккумуляторах может выполняться только в один слой. В противном случае строение аккумулятора признавалось нестабильным. Однако эксперименты показали, что применив современные методы укладки атомов, возможно создавать многослойные структуры, которые отличаются стабильностью. В том числе используя натрий и другие щелочные металлы.
Ученые из Центра имени Гельмгольца Дрезден-Россендорф займутся созданием экспериментального образца натриевого аккумулятора. Если тестирования пройдут успешно, аккумуляторы нового типа поступят в массовое производство. Как отмечают специалисты, такие аккумуляторы будут значительно дешевле в производстве, но при этом иметь повышенную емкость по сравнению с литий-ионными батареями.
Ранее стало известно, что компания OPPO готовит к выпуску первый смартфон с рекордно быстрой зарядкой с мощностью 125 Вт.
Источник: SD.
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Тоже самое мы слышали про нашу кремнёвую( графитовую) разработку и китайскую на графите Которую купила Самсунг и ХГЕ ?? ХДЕ??? Ау ? И этот университет зайдите Википедию там зданию 2х этажное меньше любого магазина лента или ашан . 10 лет минимум вангую до 1 акб из этого университета если его не купят .