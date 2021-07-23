Inoi 287Z — телефон и пауэрбанк на 5000 мА*ч всего за 2500 рублей

Недорогой монстр автономности.

Телефон с батареей на 5000 мА*ч с функцией пауэрбанка и всего 2500 рублей, реально? Да! Речь идет об «Ином», модели Inoi 287Z. Что за верь такой?

Выглядит девайс устрашающе, будто бы защищенный. Но нет, это лишь дизайн. Клавиатура полноценная, кнопочная. Есть фонарик. Учитывая, что это не смартфон, а телефон, то проработает он чуть ли не месяц с таким аккумулятором. Ну и, если надо, зарядит вам айфон или гаджет на Android’е.

Экран аппарата 2,8-дюймовый (разрешение 240 на 320 пикселей). Есть VGA-камера, радио, поддержка Edge (2,5G), модуль Bluetooth 2.1, слот для двух СИМ-карт, а также разъем для SD-карты (до 16 ГБ).

Наконец, габариты — 143 x 63,5 x 28,5 мм

Что еще?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: