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Инсайдер: AirPods Pro 2 поступят в продажу в 3 квартале 2022 года

12 Ноя, 2021

Инсайдер: AirPods Pro 2 поступят в продажу в 3 квартале 2022 года

Пишет MacRumors.

Портал MacRumors, сославшись на инсайдера под ником Tron, пишет, что премиальные беспроводные наушники AirPods Pro 2 поступят в продажу в 3 квартале следующего года. Утверждается, что информация исходит от источника из цепочки поставщиков.

Новые возможности Apple AirPods

К слову, ранее, другой известный сетевой аналитик LeaksApplePro, также заявлял, что раньше 3 квартала 2022 года ждать AirPods Pro 2 не стоит.

Дизайн AirPods Pro 2 будет почти идентичен оригинальным AirPods Pro. Ожидается более продвинутое железо, новые сенсоры движения (используются во время занятий спортом), поддержка функций Локатора вплоть до сантиметров и еще более совершенный шумодав.

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