Инсайдер: AirPods Pro 2 поступят в продажу в 3 квартале 2022 года
Пишет MacRumors.
Портал MacRumors, сославшись на инсайдера под ником Tron, пишет, что премиальные беспроводные наушники AirPods Pro 2 поступят в продажу в 3 квартале следующего года. Утверждается, что информация исходит от источника из цепочки поставщиков.
К слову, ранее, другой известный сетевой аналитик LeaksApplePro, также заявлял, что раньше 3 квартала 2022 года ждать AirPods Pro 2 не стоит.
Release dates 💯
AirPods 3:
– 2021 Q3 ✅
AirPods Pro 2:
– At least 2022 Q2 ❎
➡️ Changed to 2022 Q3 https://t.co/YaP39JoC0t
— Tron ❂ (@FrontTron) November 12, 2021
Дизайн AirPods Pro 2 будет почти идентичен оригинальным AirPods Pro. Ожидается более продвинутое железо, новые сенсоры движения (используются во время занятий спортом), поддержка функций Локатора вплоть до сантиметров и еще более совершенный шумодав.
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