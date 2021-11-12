Инсайдер: AirPods Pro 2 поступят в продажу в 3 квартале 2022 года

Пишет MacRumors.

Портал MacRumors, сославшись на инсайдера под ником Tron, пишет, что премиальные беспроводные наушники AirPods Pro 2 поступят в продажу в 3 квартале следующего года. Утверждается, что информация исходит от источника из цепочки поставщиков.

К слову, ранее, другой известный сетевой аналитик LeaksApplePro, также заявлял, что раньше 3 квартала 2022 года ждать AirPods Pro 2 не стоит.

Release dates 💯 AirPods 3:

– 2021 Q3 ✅ AirPods Pro 2:

– At least 2022 Q2 ❎

➡️ Changed to 2022 Q3 https://t.co/YaP39JoC0t — Tron ❂ (@FrontTron) November 12, 2021

Дизайн AirPods Pro 2 будет почти идентичен оригинальным AirPods Pro. Ожидается более продвинутое железо, новые сенсоры движения (используются во время занятий спортом), поддержка функций Локатора вплоть до сантиметров и еще более совершенный шумодав.

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