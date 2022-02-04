Инсайдер показал «живой» iPhone SE 3
Ого!
Инсайдер Джон Проссер опубликовал видео, на котором продемонстрировал новый смартфон iPhone SE 3. Тот самый, который должны представить весной.
Смотрим ролик.
Правда ли в руках реальный Айфон SE третьего поколения? Трудно сказать, все может быть.
В видео подтверждается, что iPhone SE 2022-го года выпуска действительно внешне такой же, как и iPhone SE 2020. Но внутри он другой. Тут чип A15, есть поддержка 5G-связи, а еще ожидается улучшенная камера (все также одинарная).
Что почитать?
- iPhone SE 3 может стоить всего $300 или 23 000 рублей
- iPhone SE 3 на изумительный рендерах — очевидно, таким он и будет
- Макет iPhone SE 3 создали на 3D-принтере — почти такой же, как и iPhone SE 2020
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