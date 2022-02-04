Инсайдер показал «живой» iPhone SE 3

Ого!

Инсайдер Джон Проссер опубликовал видео, на котором продемонстрировал новый смартфон iPhone SE 3. Тот самый, который должны представить весной.

Смотрим ролик.



Правда ли в руках реальный Айфон SE третьего поколения? Трудно сказать, все может быть.

В видео подтверждается, что iPhone SE 2022-го года выпуска действительно внешне такой же, как и iPhone SE 2020. Но внутри он другой. Тут чип A15, есть поддержка 5G-связи, а еще ожидается улучшенная камера (все также одинарная).

Что почитать?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)