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Инсайдер показал «живые» макеты iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max

23 Июн, 2021

Инсайдер показал «живые» макеты iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max

Оценим габариты и дизайн.

Новости по iPhone 13 сегодня льются на нас, как из рога изобилия. Ранее сетевой аналитик Дэн Айвс назвал сроки выхода и начала продаж смартфонов. Мы также увидели качественные рендеры 13 Pro. А теперь Сонни Диксон (Sonny Dickson), инсайдер, который часто оказывается прав, опубликовал изображение, на котором мы видим реальные (разумеется по словам господина Диксона) «живые» макеты смартфонов серии iPhone 13. Всех четырех.

Как и предполагалось, у iPhone 13 и 13 mini иное расположение объективов тыльной камеры. Они размещены диагонально. Все новые айфоны могут похвастаться увеличенными объективами. Кроме того, судя по фото, iPhone 13 Pro Max стал несколько больше, чем 12 Pro Max. Но насколько? Пока трудно сказать. Остальные iPhone 13 такие же по габаритам (и в целом по дизайну), как и iPhone 12.

Спереди макеты не демонстрируются, только сзади. Оно и понятно, экранов то у «пустышек» нет, так что оценить размеры челки все равно бы не удалось.

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