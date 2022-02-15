Инсайдеры рассказали, сколько будет стоить iPhone SE 3

Слишком дорогим не будет.

Да, слишком дорогим он не будет, но и на 200 и даже 300 долларов рассчитывать не имеет смысла. Это лишь хотелки… Третий Айфон SE будет стоить ровно столько, сколько просили на старте за второй.

Пока что речь о Китае. Называется цифра в 3299 юаней. Это 39 845 рублей по текущему курсу. Вероятно, что в РФ за смартфон будут просить как раз 40 000. Резонно.

Известно, что iPhone SE 3 получит чип A15 Bionic и будет поддерживать мобильный интернет пятого поколения (в РФ не работает). Технологию MagSafe не ждем, магнитной зарядки не будет, только Qi-стандарт.

Дизайн? В духе iPhone 6-8 и iPhone SE (2020). Когда презентация? 8 марта — самая вероятная дата.

Стоит прочесть:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)