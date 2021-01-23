Инсайдеры: Samsung закрыла серию Galaxy Note

Вероятно, Galaxy Note 21 ждать не стоит.

Судьба линейки Galaxy Note под вопросом. Во всяком случае – если верить информаторам, знакомым с планами Samsung.

Galaxy Note, напомним, был единственным смартфоном Samsung с поддержкой S Pen. Речь о фирменном стилусе компании. Однако теперь ситуация изменилась.

Samsung начала добавлять S Pen в комплект других моделей. Его уже получил новейший Galaxy S21 Ultra. Больше Galaxy Note не является уникальным.

Galaxy Note 21 вряд ли появится. Инсайдеры сообщают, что Samsung отказалась от серии Galaxy Note. Впрочем, есть шанс на выпуск Galaxy Note 20 FE (чье существование раскрыто ранее).

Зачем Samsung приносит Galaxy Note в жертву? Южнокорейский гигант пытается повысить продажи Galaxy S. Наличие S Pen делает их интереснее.

Сама Samsung отказ от Galaxy Note не подтверждает. Возможно, все перечисленное – слухи.

Источник: gizmochina.com

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