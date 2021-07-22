Instagram для iOS научился переводить текст в Историях
Полезная штука.
В популярной социальной фото- и видео-сети Instagram появилась функция перевода текста в Сториз (Историях). Ранее переводить можно было только подписи к фото и видео в публикациях. В Сториз также поддерживается около сотни языков, в том числе наш, Русский.
Теперь в историях с текстом на другом языке сверху появилась надпись перевести. Нажимаем, получаем.
Пока что перевод далек от идеала. Искусственному интеллекту еще есть над чем работать. Но в будущем, верим и надеемся, качество перевода повысится.
Пока что это выглядит примерно так:
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