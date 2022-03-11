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Instagram и Facebook официально выгоняют из России

11 Мар, 2022

Instagram и Facebook официально выгоняют из России

Прокуратура РФ завела на Meta уголовное дело.

Согласно официальному заявлению на сайте Генеральной прокуратуры РФ (вот оно) компанией Meta в соцсети Instagram распространяются призывающие к насилию в отношении граждан РФ информационные материалы. На этом основании будет возбуждено уголовное преследование в отношении Meta, а Роскомнадзору отправлено требование о блокировке доступа к Facebook и Instagram в России.

Facebook Instagram

Напомним, что популярный в России мессенджер WhatsApp тоже принадлежит Meta, но речь о нем пока не идет.

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