Инструкция: Как включить многопоточность на процессорах AMD Ryzen в игре Cyberpunk 2077

Оказывается, что все просто.

Ранее как геймеры, так и журналисты заметили, что Cyberpunk 2077 плохо оптимизирована для процессоров от AMD. Весь потенциал новых чипсетов AMD Ryzen остается не у дел. Та же технология SMT (многопоточность) попросту не работает. На ПК с ЦП от Intel такой проблемы не наблюдается.

К счастью, один из пользователей обнаружил способ исправить эту ошибку. Рассказываем как.

Нужно скачать из сети шестнадцатеричный hex-редактор HxD;

Затем разыщите файл Cyberpunk2077.exe в папке, в которую установлена игра (не забудьте сделать копию файла, на всякий случай);

Открываем Cyberpunk2077.exe в редакторе HxD;

Нажимаем Ctrl+F, меняем столбец на Hex-Values;

Теперь введите следующие цифры и буквы 75 30 33 C9 B8 01 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08 в строку поиска, убедитесь, что эти цифры и буквы выделены;

После копируйте EB 30 33 C9 B8 01 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08;

Возвращайтесь в редактор HxD, нажмите правой клавишей компьютерной мыши на выделенные значения и кликните «вставить»;

Сохраняем полученное.

Всё. С этого момента многопоточность на ПК с процессорами AMD Ryzen в Cyberpunk 2077 должна заработать.

Учитывая, что все оказалось настолько просто, велика вероятность, что в ближайшем будущем CD Projekt RED выпустит патч с решением этой проблемы. Предыдущее обновление уже улучшило производительность игры на компьютерах с чипами AMD.

Источник: TalkEsport

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