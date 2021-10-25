Intel Core i9-12900HK — самый быстрый процессор в мире, куда быстрее Apple M1 Max и AMD Ryzen 5980HX

Неожиданно.

Портал Wccftech выяснил, что великий и могучий M1 Max, на котором базируется новый премиальный ноутбук MacBook Pro от Apple, вовсе не самый быстрый процессор на планете. Самым-самым является чип от Intel. Это Intel Core i9-12900HK.

Топовый чип Intel поколения Alder Lake для ноутбуков получил 14 ядер (компоновка 8+6) и работает на базовой частоте 2,9 ГГц.

Сравним с флагманом от Apple на примере бенчмарка Geekbench. У M1 Max там, напомним, 1785 баллов в одноядерном тесте и 12 753 балла — в многоядерном.

А что же у Core i9-12900HK? Невероятные 1851 балл в однопоточном тесте и 13 256 баллов — в многопоточном. Внушительно. И еще более внушительно, если сравнивать с предыдущим королем производительности — AMD Ryzen 9 5980HX. У этого процессора значительно более слабый результат — 1506 и 8217 баллов соответственно.

Таким образом, звание самого быстрого чипа в мире M1 Max предстоит носить совсем недолго. Новинка от Intel поступит в продажу уже в начале следующего года.

Да, тестирование проводилось на ПК с операционной системой Windows 11.

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