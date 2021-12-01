Intel Experience Day 2021: суперсилы для развития бизнеса

Главное ежегодное мероприятие российского представительства компании прошло 26 ноября.

Intel Experience Day состоялась. Ее провели 26 ноября. Цель мероприятия — общение представителей Intel с партнерами. Во время IED 2021 обсуждалась актуальная ситуация на IT-рынке. Партнеры делились своими успехами, а также рассказывали, чем планируют заниматься в будущем. Кроме того, в рамках Intel Experience Day традиционно демонстрируются всевозможные новаторские решения для самых разных сфер: от бизнеса до науки.

В этом году конференцию провели в популярном формате live-трансляции. Участников было множество. Не только из России, но и из других стран. Например, конференцию посетили представители Microsoft. А еще участвовали сотрудники компании «Сбер», мобильного оператора МТС и даже VK.

Главное, что обсуждалось: состояние мировой IT-индустрии и IT-индустрии в РФ. Кроме того, Intel напомнила, какие продукт были главным в этом году.

Алексей Иванов, зам. ген. директора Intel в РФ, напомнил, что в 2021-м году Intel отметила 50-летний юбилей с момента производства своего первого коммерческого процессора Intel 4004. Есть и еще одна знаменательная дата. Intel уже 30 лет на рынке РФ!

К главным продуктам 2021 года от Intel относятся:

Графические чипы Intel Arc, которые начнут продаваться уже в 2022-м году (конкуренты продукции NVIDIA и AMD);

На рынок вышли процессоры Intel Core 12-го поколения (линейка Alder Lake, которая была крайне тепло принята пользователями).

Нам напомнили, что Intel строит далеко идущие планы по развитию технологий производства и корпусировки микросхем. А еще развивает направления AI и облачной инфраструктуры. Также в Intel серьезно относятся к образовательной сфере. У компании есть свои академические программы и курсы для студентов.

Какие проекты были разработаны и реализованы на основе технологий и продуктов Intel за последнее время?

Сергей Дмитриев, глава подразделения Microsoft в СНГ и РФ по работе с изготовителями ПК и ноутбуков, заявил, что Microsoft и Intel сотрудничают в сфере улучшения работы Windows 11 на ПК с чипами Intel.

Отари Меликишвили, руководитель продуктового направления AI Cloud компании SberCloud, заявил, что его компания внедряет такие технологии Intel, как Intel SGX. Она используется в облачной сфере.

Алексей Маслянкин, возглавляющий отдел сети радиодоступа МТС, заявил, что МТС работает с Intel в сфере развития мобильных сетей 5G.

Андрей Филатов, глава SAP CIS, работает с Intel в области безопасных вычислений с использованием технологии Intel SGX. Также SAP CIS использует ПО Intel в SAP Data Intelligence Cloud.

Доклады и обсуждения в рамках конференции разделили на 3 части:

Fusion касается вопросов использования передовых технологий Intel для решения научных задач и задач в бизнесе. Это облачные технологии, аналитика огромных массивов данных, AI, решение вопросов с безопасностью данных и так далее. В Fusion выступили представители таких компаний, как SberCloud, «Почта России», МТС, Microsoft, Х5 Retail Group. В Hard затрагивалась тема работы партнеров с экосистемой Intel. Речь идет, например, о серверной продукции, а также Ethernet-устройствах. Также во время выступлений в рамках Hard рассказывалось о новых видеокартах компании Arc, обсуждалась память DDR5. Наконец, в Soft включили доклады самих представителей Intel, а также представителей таких компаний, как SberCloud, «Лаборатория Касперского» и Edge Vision. Они рассказывали об использовании ПО Intel в своей продукции.

Запись мероприятия доступна по ссылке в разделе «Программа» до 31 декабря. Но нужно пройти регистрацию. Сделать это можно на сайте мероприятия.

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