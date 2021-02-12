Intel издевается над Apple в рекламе против Mac M1
Mac M1 совсем бесполезные?
Intel и Apple были партнерами много лет – с 2005 года. Однако теперь Apple отдаляется. Ей больше не нужны процессоры Intel – появились свои.
Речь идет о чипе M1, представленном несколько месяцев назад. Корпорация из Купертино уже выпустила линейку Mac M1 на основе новинки.
Появились заявления, что M1 лучше решений Intel. Последняя с этим не согласна. Более того, бывший друг Apple хочет отомстить.
Intel запустила рекламную кампанию в соцсетях. Повсюду размещены забавные объявления. В них указано, что пользователи не могут делать на Mac.
Например, если вы играете в Rocket League – вы не на Mac. Ну да – macOS перестала поддерживать хит в прошлом году.
Следующий “подкол” – намек на Surface. Только ПК предлагают режим планшета, сенсорный экран и стилус в одном устройстве. Не Mac.
Помимо прочего, опубликовано видео с популярным блогером Джоном Реттингером. Он говорит о преимуществах обычного ноутбука над MacBook M1.
Реттингеру нравятся стандартные порты USB, наличие сенсорного дисплея, работа с 2 внешними мониторами и eGPU.
Такая вот логика у Intel. Согласны с ней?
Источник: 9to5mac.com
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