Intel полна решимости стать лидером в области производства микросхем к 2025 году

Совсем скоро!

Легендарная компания Intel провела конференцию Intel Accelerated, в ходе которой поделилась своими планами на будущее. Уже к 2025 году компания планирует занять лидирующие позиции в области производства и корпусировки микросхем.

Конечно же, новые технологии будут применяться при производстве своих продуктов — процессоров Intel Core следующих поколений.



При производстве микросхем Intel использует технологии RibbonFET и PowerVia. В первом случае речь идет о принципиально новой архитектуре транзисторов. Это и правда революция. Фундаментальных нововведений не было более 10 лет. PowerVia не менее важна. Ведь речь идет о первой в отрасли технологии подвода питания со стороны подложки. Не забывает Intel и о технологиях объемной корпусировки Foveros Omni и Foveros Direct.

Intel также вводит новый принцип наименования технологических процессов для более точного и понятного их описания для пользователей и заказчиков. Речь идет о:

Intel 7 — будет применяться при производстве процессоров серии Alder Lake.

Intel 4 — речь идет о процессорах Meteor Lake. Ждать долго, до 2023 года.

Intel 3 — в коммерческих продуктах ждем во второй половине 2023 года.

Intel 20A — первый техпроцесс Intel, измеряемый не в нанометрах, а в ангстремах. Вот тут то и пригодятся RibbonFET и PowerVia. Запуск ожидается не ранее 2024 года.

Intel 18A — производное от 20A. Запуск в 2025 году.

С записью мероприятия можно ознакомиться по следующей ссылке. Для тех, кто разбирается в вопросе, будет полезно. Тем более, что на конференции Intel Accelerated выступал сам глава Intel Пит Гелсингер.

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