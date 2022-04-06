Intel полностью остановила свою работу в России

Всё!

Об остановке поставок своей продукции на территорию Российской Федерации компания Intel сообщила еще в марте. Теперь же руководство Intel сообщило, что приняло решение полностью остановить всю свою деятельность в РФ.

Причина понятна. Всё связано с геополитической неопределенностью…

При этом отмечается, что Intel сделала все возможно, чтобы не возникло проблем с глобальной логистикой и сбоев в цепочке операций.

Что будет с 1,2 тысячами работников Intel из России? Неизвестно. В Intel говорят, что их поддержат. Как? Может быть, добрым словом…

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