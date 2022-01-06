Intel представила 50 процессоров 12-го поколения Alder Lake

28 мобильных и 22 десктопных.

Компания Intel в рамках CES 2022 представила множество новых процессоров серии Alder Lake. Для ноутбуков подготовлено 28 чипов. Для настольных ПК меньше, 22. Есть как модели для мощных геймерских систем, так и те, которые отличаются малым энергопотреблением для тех, кому игры не интересны.

Для мобильных устройств подготовлены процессоры в четырех линейках: H, P и две U.

H — флагманские чипы для систем с продвинутой системой охлаждения. Работают на частоте до 5 ГГц, имеют до 14 ядер и до 20 потоков. Предусмотрена поддержку ОЗУ DDR5/LPDDR5.

P — идеальное сочетание производительности и энергопотребления. TDP до 28 Вт, до 14 ядер и до 20 потоков.

U — решения для компактных и недорогих устройств. TDP от 9 до 15 Вт.

По сравнению с чипами прошлого поколения новинки быстрее до 30%. А топовая модель Intel Core i9-12900HK лучше, чем у конкурента AMD — Ryzen 9 5900HX.

Когда можно будет приобрести лэптопы с такими чипами? Совсем скоро. Уже в первом квартале текущего года.

Что касается новых десктопных чипов, то их уровень TDP равен 35-65 Вт.

Также Intel представила систему охлаждения Laminar. Она нужна чипам с TDP от 65 Вт.

Также были анонсированы материнские платы Intel H670, H610, B660.

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