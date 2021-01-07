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Intel представила альтернативу Face ID

7 Янв, 2021

Intel представила альтернативу Face ID

Работает почти безошибочно.

Распознавание лица Face ID появилось в 2017 году – вместе с iPhone X. Штука, в своем роде, революционная. Казалось, что ее бросятся копировать все, кому не лень. Однако до сих пор аналогов у “яблочного” решения мало.

Технология Face ID очень дорогая – из-за датчиков глубины. Стоят они прилично и требуют много места. Поэтому гаджеты конкурентов Apple используют более дешевый метод. Идентифицируют лица по 2D-изображению.

RealSense ID - альтернатива Face ID

Впрочем, ситуация быстро меняется. Сегодня корпорация Intel анонсировала систему RealSense ID. Похоже, что Face ID обрела достойного соперника. Проекты даже устроены похожим образом.

RealSense ID оснащена двухлинзовой камерой и сенсорами, определяющими глубину сцены. Помимо прочего, в наличии продвинутая нейронная сеть – своеобразный искусственный интеллект.

Изобретение Intel различает лица в любых условиях. О безопасности разработчики тоже позаботились. Заявлена защита от спуфинга, не дающая обмануть RealSense ID масками, картинками и видео. Разблокировки в таком случае не произойдет.

RealSense ID - альтернатива Face ID

 

Intel утверждает, что вероятность ложного срабатывания RealSense ID – один на миллион. Как и у Face ID. Кроме того, имеется встроенный чип, хранящий и шифрующий данные пользователя (подобно Secure Enclave на iPhone и iPad).

RealSense ID предназначена для широкого спектра устройств. Начиная от банкоматов до умных замков и терминалов самообслуживания. Внедрение должно начаться в ближайшее время. О стоимости ничего не сообщается.

Источник: 9to5mac.com

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