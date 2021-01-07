Intel представила альтернативу Face ID

Работает почти безошибочно.

Распознавание лица Face ID появилось в 2017 году – вместе с iPhone X. Штука, в своем роде, революционная. Казалось, что ее бросятся копировать все, кому не лень. Однако до сих пор аналогов у “яблочного” решения мало.

Технология Face ID очень дорогая – из-за датчиков глубины. Стоят они прилично и требуют много места. Поэтому гаджеты конкурентов Apple используют более дешевый метод. Идентифицируют лица по 2D-изображению.

Впрочем, ситуация быстро меняется. Сегодня корпорация Intel анонсировала систему RealSense ID. Похоже, что Face ID обрела достойного соперника. Проекты даже устроены похожим образом.

RealSense ID оснащена двухлинзовой камерой и сенсорами, определяющими глубину сцены. Помимо прочего, в наличии продвинутая нейронная сеть – своеобразный искусственный интеллект.

Изобретение Intel различает лица в любых условиях. О безопасности разработчики тоже позаботились. Заявлена защита от спуфинга, не дающая обмануть RealSense ID масками, картинками и видео. Разблокировки в таком случае не произойдет.

Intel утверждает, что вероятность ложного срабатывания RealSense ID – один на миллион. Как и у Face ID. Кроме того, имеется встроенный чип, хранящий и шифрующий данные пользователя (подобно Secure Enclave на iPhone и iPad).

RealSense ID предназначена для широкого спектра устройств. Начиная от банкоматов до умных замков и терминалов самообслуживания. Внедрение должно начаться в ближайшее время. О стоимости ничего не сообщается.

Источник: 9to5mac.com

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