Intel представила мобильные процессоры поколения Tiger Lake-H

11 поколение процессоров.

Компания Intel представила мобильные процессоры Tiger Lake-H 11 поколения. Они предназначаются для геймерских ноутбуков и компактных рабочих станций. Это 6- и 8-ядерные модели с TDP на уровне 35-65 Вт. Производятся процессоры по 10-нм технологии SuperFin.

Главные преимущества — 24 МБ кэша L3, мощная встроенная графика Intel Xe-LP, наличие контроллера PCI Express 4.0 на 20 линий и возможность работы в режиме буста на частоте до 5 ГГц (для топовых моделей Core i9-11980HK, i9-11950H и Xeon W-11955M).

Кроме того, процессоры поддерживают Wi-Fi 6E.

Линейка состоит из следующих процессоров:

Intel Core i5-11260H (6 ядер/12 потоков).

(6 ядер/12 потоков). Intel Core i5-11400H (6 ядер/12 потоков).

(6 ядер/12 потоков). Intel Core i7-11800H (8 ядер/16 потоков).

(8 ядер/16 потоков). Intel Core i9-11900H (8 ядер/12 потоков).

(8 ядер/12 потоков). Intel Core i9-11900HK (8 ядер/12 потоков).

Также Intel выпускает чипы для коммерческого использования:

Intel Core i5-11500H (6 ядер/12 потоков).

(6 ядер/12 потоков). Intel Core i7-11850H (6 ядер/12 потоков).

(6 ядер/12 потоков). Intel W-11855M (6 ядер/12 потоков).

(6 ядер/12 потоков). Intel Core i9-11950H (8 ядер/12 потоков).

(8 ядер/12 потоков). Intel W-11955M (8 ядер/12 потоков).

Преимущества топовой модели над аналогом предыдущего поколения в играх можно оценить на графике ниже.

Также сравнивается Intel с конкурентом от AMD.

В скором времени устройства на базе новых процессоров представят такие компании, как ASUS, MSI и Gigabyte.

Ну а конкурировать чипам предстоит с серией AMD Ryzen 5000H (поколение Cezanne).

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