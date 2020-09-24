Intel представила новые процессоры 11-ого поколения

Эра интернета вещей стала ещё ближе.



Intel показала свои новинки, разработанные специально для самых современных устройств, отвечающие требованиям 2020-ого года. Были представлены: процессоры Intel Core 11-ого поколения, платформа Intel Atom серии x6000E, а также новые серии процессоров Intel Pentium и Celeron. Представители 11-ого поколения обладают высокой вычислительной способностью, лучшими показателями машинного обучения. Такие решения позволят достичь большего во внедрении и совершенствовании ИИ и 5G.

Intel Core 11-ого превосходят показатели ранних и нынешних поколений – в некоторых показателях прирост составляет 50-90%. Именно эти процессоры являются флагманами для создания устройств с искусственным интеллектом и самообучаемостью алгоритмов. Они помогут во внедрении технологий умного города, умных предприятий и других сфер с повышенными требованиями к защищённости и производительности.

Новые процессоры Intel Pentium и Celeron серий N/J также превосходят предыдущие поколения по показателям и эффективности. Партнёры компании Intel будут использовать эти наработки при создании беспилотных автомобилей, медицинских роботов и роботов в сфере обслуживания.

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