Intel представила новый графический бренд — Intel Arc

Интересная новинка от Intel.

Intel официально анонсировала свой новый графический бренд под названием Intel Arc. Именно под этим брендом будут выходить видеокарты на основе графического чипа Intel Xe-HPG. Кроме того, маркировку Arc получит программное обеспечение для графических адаптеров Intel (различные программные комплексы и наборы драйверов).

Графические адаптеры под кодовым наименованием Alchemist («Алхимик» в прошлом известны как Intel DG2) начнут продавать уже в 1 квартале 2022 года. Следующие поколения графических адаптеров под брендом Arc будут называться Battlemage («Боевой маг»), Celestial («Небожитель») и Druid («Друид»). Как видите Intel решила остановиться на кодовых обозначениях в честь классов персонажей из ролевых игр.

Продукция Intel Arc ориентирована на геймеров, а также создателей контента.

In case you were curious, Intel Arc GPUs will come with full DX12U support, including mesh shading, and high-performance ray tracing. Bonus, high-quality neural supersampling deserves a separate announcement. https://t.co/HIBJ8tWhwr

— Anton Kaplanyan (@Kaplanyan) August 16, 2021