Intel представила процессоры Xeon W-3300

Чипы для профессионалов.

Intel выпустила чипы серии Xeon W-3300. Эти процессоры созданы специально для производительных рабочих станций, отличаются высоким уровнем скорости, богатым функционалом, а также повышенной надежностью.

Чипы базируются на новом процессорном ядре, способным подстраиваться под пользователей. Работать Intel Xeon W-3300 могут как с ИИ, так и выполнять задачи в области архитектуры, строительства, создания контента и так далее.

Процессоры серии Xeon W-3300 состоят из 5 моделей: W-3375, W-3365, W-3345, W-3335 и W-3323. Максимальное число ядер — 38, число потоков — 76, частота работы — до 4 ГГц с технологией буста Intel Turbo Boost 2.0. Что еще? 4 линии PCIe 4.0 и возможность работы с ОЗУ объемом до 4 ТБ.

По сравнению с прошлым поколением преимущества очевидны:

Поддержка ОЗУ выросла в 2,5 раза

Пропускная способна на 31%

Многопоточная производительность возросла на 45% при работе с Cinema 4D3

Скорость предварительно рендеринга повысилась на 26%

Скорость редактирования и кодирования стала выше на 20% в Adobe Premiere Pro 5

В финальном 3D-рендеринрге рост производительность составляет 27% в AutoDesk Maya6

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