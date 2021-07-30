Intel представила процессоры Xeon W-3300
Чипы для профессионалов.
Intel выпустила чипы серии Xeon W-3300. Эти процессоры созданы специально для производительных рабочих станций, отличаются высоким уровнем скорости, богатым функционалом, а также повышенной надежностью.
Чипы базируются на новом процессорном ядре, способным подстраиваться под пользователей. Работать Intel Xeon W-3300 могут как с ИИ, так и выполнять задачи в области архитектуры, строительства, создания контента и так далее.
Процессоры серии Xeon W-3300 состоят из 5 моделей: W-3375, W-3365, W-3345, W-3335 и W-3323. Максимальное число ядер — 38, число потоков — 76, частота работы — до 4 ГГц с технологией буста Intel Turbo Boost 2.0. Что еще? 4 линии PCIe 4.0 и возможность работы с ОЗУ объемом до 4 ТБ.
По сравнению с прошлым поколением преимущества очевидны:
- Поддержка ОЗУ выросла в 2,5 раза
- Пропускная способна на 31%
- Многопоточная производительность возросла на 45% при работе с Cinema 4D3
- Скорость предварительно рендеринга повысилась на 26%
- Скорость редактирования и кодирования стала выше на 20% в Adobe Premiere Pro 5
- В финальном 3D-рендеринрге рост производительность составляет 27% в AutoDesk Maya6
Важно знать:
- Intel полна решимости стать лидером в области производства микросхем к 2025 году
- Intel представила мобильные процессоры поколения Tiger Lake-H
- Intel издевается над Apple в рекламе против Mac M1
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.