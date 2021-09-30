Intel сообщает о начале сотрудничества с Google Cloud для ускорения работы виртуальных машин

Задел на будущее.

Компания Intel сообщила о начале сотрудничества с облачным сервисом Google Cloud. В скором времени Google представит версию машин Compute Engine N2 следующего поколения. И работать они будут на чипах Intel Xeon Scalable серии Ice Lake.

Обещают прирост производительности +30% по сравнению с прошлым поколением. При этом цена останется прежней.

Такие системы подойдут для обслуживания посещаемых сайтов, а также для поддержки приложений, программ, использующихся в корпоративном секторе, а также кэширования данных. Кроме того, сгодятся они и для игровых серверов.

Наконец, Google Cloud N2 хороши для повышения производительности операций с AI.

Технология Intel Crypto Acceleration позволяет повысить производительности нагрузок в интерфейсах с мощным шифрованием (SSL, 5G, VPN и прочее).

позволяет повысить производительности нагрузок в интерфейсах с мощным шифрованием (SSL, 5G, VPN и прочее). Система Deep Learning Boost улучшает операции машинного обучения.

улучшает операции машинного обучения. Advanced Vector Extensions 512 повышает скорость работы и пропускную способность при моделировании, аналитики данных и также машинном обучении. Кроме того, эта технология применяется при сжатии данных, виртуализации и изготовлении цифрового контента.

Доступны новые системы станут в конце текущего года.

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