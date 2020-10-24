Интернет и телевидение от Ростелеком. Что за Wink? Стоит ли подключать?

Полезный отзыв реального абонента.



Недавно я писал, как стал абонентом Теле2 после 15-ти лет отношений с Билайн. Я знал, что Ростелеком является одним из владельцев Теле2. И подумал, если у них такая хорошая мобильная связи, то и услуги для дома тоже будут отличными. Но всё вышло не совсем так…

И вот я решил сменить небольшого местного оператора на крупного игрока. Выбрал не самый дорогой тариф. Мне всегда хватало чего-то среднего в тарифной сетке. Цена оказалась немного ниже, чем у прежнего оператора, а ещё и роутер был с бесплатной арендой.

Первые впечатления были очень хорошими. Протянули интернет быстро, персонал вежливый, каких-то скидок ещё насыпали. Скорость была хорошая целый день. Но вечером всё стало плохо. Оказалось, что чем больше квартир подключается к сети, тем ниже скорость. То есть пока все на работе у вас отличные показатели. Но когда вечером все начинают обновлять телефоны и скачивать сериалы… То и вас скорость ооочень маленькая.

Около года ситуация не менялась. Особенно всё было тяжко в новогодние праздники. Но я съехал с той квартиры, так что не знаю, как люди там переносили самоизоляцию. Но это не вся моя история с Ростелекомом.

Они придумали отличную систему. Заключают договор с управляющей компанией каких-нибудь новостроек. Последние создают местного провайдера и перепродают услуги со своей накруткой. Вы скажете, что за дорого никто не будет подключаться? Будут, когда альтернативы нет. Я плачу 1010 руб за тариф, который на сайте Ростелекома стоит 700. А на момент подключения стоил 599 руб. Что я получаю за 1010 руб: 200 Мбит/с и приставку Wink.

С интернетом в моём новом районе всё более-менее. Скорость падает, но не каждый вечер. Нелегко было днём в период самоизоляции. До сих пор не понимаю, почему именно днём. При всех минусах Ростелекома у них есть один плюс – это сервис Wink.

Кстати: именно он и является их интернет-телевидением. Вы смотрите каналы в этом приложении или приставке, если СмартТВ ещё не купили. Можно установить на 5 устройств и смотреть каждому. То есть на 4 устройства + приставка.

Весь фокус в том, что это и не телевидение в привычном смысле. Весь эфир всё равно идёт через интернет. А со всеми перепадами скорости получается, что ТВ вы тоже смотрите с разным качеством. Иногда на самом плохом. Каналов много, у меня в тарифе их около 200. Многие даже в HD-качестве. Также можно докупить фильмы и сериалы. Причём докупаете вы как бы в долг. В конце месяца абонентская сумма будет выше благодаря вашим сериалам. Но вообще у Wink всё дорого. Я покупал подписки в других сервисах или брал конкретный фильм на КинопоискHD, там обычно недорого.

При подключении дают физическую приставку. У меня дома все телевизоры со СмартТВ, так что приставка лежала без дела. Я отвёз её родителям, чтобы у них тоже были интересные каналы. Но (!) ТВ будет работать только при подключении к интернету от Ростелеком. При работе с другим оператором можно только смотреть фильмы. Бесплатные и платные, про оплату таких фильмов я написал выше.

Что в итоге мы получаем? У Ростелеком хорошая мобильная связь (Теле2), но плохой интернет. Wink – это удобно, но не совсем ТВ, скорее просто удобное приложение. Но оно действительно очень удобное. Ушёл бы я к другому оператору? Да, единственное из-за чего могу не перейти – это Wink. Если у нового оператора не будет толкового приложения на СмартТВ, то я останусь с этим полугосударственным товарищем.

А какие у вас есть интересные истории с интернет-провайдерами? Поделитесь опытом с нами!

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