Интернет всё? Второй крупный магистральный провайдер отключил Россию — это Lumen Technologies

Что это значит?

Компания Lumen Technologies, третий по важности и количеству подключенных пользователей оператор связи в США, решил прекратить работу с российскими операторами. Почему это важно? Потому, что это один из самых больших мировых магистральных провайдеров. Ранее, напомним, аналогичное решение приняла Cogent.

К чему это приведет? К понижению связанности российского сегмента интернета с глобальным. Нет, интернет не умрет вовсе. Но зарубежные площадки могут начать тормозить, долго грузиться, будут проблемы с загрузкой некоторых сайтов.

С кем в РФ сотрудничала Lumen? Например, с Мегафоном, Ростелекомом, ТТК и так далее.

Что еще важно?

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