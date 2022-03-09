Интернет всё? Второй крупный магистральный провайдер отключил Россию — это Lumen Technologies
Что это значит?
Компания Lumen Technologies, третий по важности и количеству подключенных пользователей оператор связи в США, решил прекратить работу с российскими операторами. Почему это важно? Потому, что это один из самых больших мировых магистральных провайдеров. Ранее, напомним, аналогичное решение приняла Cogent.
К чему это приведет? К понижению связанности российского сегмента интернета с глобальным. Нет, интернет не умрет вовсе. Но зарубежные площадки могут начать тормозить, долго грузиться, будут проблемы с загрузкой некоторых сайтов.
С кем в РФ сотрудничала Lumen? Например, с Мегафоном, Ростелекомом, ТТК и так далее.
Что еще важно?
- Российский Интернет начали изолировать
- Какие высокотехнологичные компании приостановили работу в России из-за ситуации на Украине
- В Минцифры утверждают, что Россию не изолируют от глобального интернета
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