Интервью Вилсакома поставило антирекорд по дизлайкам

А комментарии под видео зашкаливают негативом.

8 января 2021 на YouTube-канале “Редакция” вышло интервью техноблогера Вилсакома длительностью 1 час основателю и ведущему “Редакции” Алексею Пивоварову.

Валентин Петухов (он же Wylsacom) никогда еще не собирал столько дизлайков в одном YouTube-видео по отношению к количеству лайков. Причем читать комментарии под этим интервью не менее интересно, чем смотреть само видео. Ведущий Пивоваров во время интервью задал Валентину (Wylsacom) много интересных вопросов, начиная от финансового результата прошедшего 2020 года до отношения к политике.

На момент написания этой статьи интервью набрало 16 тысяч лайков и 12 тысяч дизлайков, а под видео было около шести тысяч комментариев.

В комментариях многие пользователи обвиняют Валентина Петухова в малодушии, отсутствии четкой позиции по многим вопросам, в желании “усидеть на двух стульях” и жить по принципу “моя хата скраю”. Также в комментариях к интервью много обвинений в корысти.

В частности, на вопрос о дорогих швейцарских часах TAG Heuer за 1,5 миллиона рублей Wylsacom сначала ответил, что ему их дали поносить и вскоре после этого сказал, что сам купил их и радуется (примерно с 39-й минуты интервью). Во время интервью Wylsacom оборонил фразу “если короновать Путина”, что тоже вызвало большую волну негатива в комментариях и дизлайки (примерно с 42-й минуты видео).

Вилсаком на начало 2021 года является одним из самых популярных русскоязычных техноблогеров на YouTube с почти 10 миллионами подписчиков. Точное количество подписчиков YouTube-канала Wylsacom на момент написания статьи – 9,82 миллиона.

В начале декабря 2020-го Валентин Петухов (Вилсаком) появился на передаче “Вечерний Ургант” (вот эта передача на YouTube). В связи с этим у нашей редакции вопрос к Алексею Пивоварову: идея взять интервью у Вилсакома исходила от “Редакции” или это проплаченный PR-ход со стороны Wylsacom?

Мы рекомендуем вам самостоятельно посмотреть интервью Вилсаком (Валентина Петухова) YouTube-каналу “Редакция” в лице Алексея Пивоварова и сделать свои выводы, а не основываться на мнении большинства.

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