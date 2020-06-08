Интриги больше нет. Xiaomi сама показала Mi Band 5 до презентации

Вот он — главный фитнес-браслет года.

Xiaomi официально раскрыла фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 до презентации. Компания опубликовала промо-изображение устройства, которое подтверждает дизайн и некоторые нововведения гаджета.

Изображение подтвердило, что дизайн Mi Band 5 практически не изменится по сравнению с Mi Band 4. Главным нововведением фитнес-браслета станет увеличенный 1,2-дюймовый дисплей с более узкими рамками.

Кроме этого, на иллюстрации показано несколько новых функций Mi Band 5. Устройство будет отслеживать большее число активностей, включая йогу, поможет уменьшать уровень стресса путем выравнивания дыхания и будет следить за менструальным циклом.

Xiaomi Mi Band 5 будет выпущен с ремешками различных цветов. На промо-изображении показываются ремешки в черном, красном, зеленом и желтом цветах.

Презентация Xiaomi Mi Band 5 состоится 11 июня. Гаджет поступит в продажу до конца июня, в том числе на AliExpress. Появление устройство в официальной российской рознице случится в течение месяца.

Источник: GC.

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