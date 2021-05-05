iOS 12.5.3 делает старые айфоны чуть быстрее

И автономнее.

Неактуальные устройства Apple получили неожиданное обновление – iOS 12.5.3. Интересно, как апдейт повлиял на производительность и автономность?

Ответ на вопрос можно найти в видео iAppleBytes. Популярный YouTube-канал выпустил ролик, сравнивающий iOS 12.5.3 с iOS 12.5.2.

В эксперименте приняли участие модели iPhone 5S и iPhone 6. В целом – iOS 12.5.3 продемонстрировала неплохие результаты.

Видно, что iOS 12.5.3 загружается и работает не хуже iOS 12.5.2. Одно это успокаивает – Apple ничего не испортила.



На iPhone 5S преимущества iOS 12.5.3 неочевидны. Да, иногда кажется, что она запускает приложения быстрее. Но не всегда. В целом – разница с iOS 12.5.2 микроскопическая

Более того, iOS 12.5.2 лучше проходит синтетические тесты. Она набирает больше баллов, чем новинка. Хотя отрыв на уровне погрешности.

Куда интереснее iPhone 6. Ему iOS 12.5.3 пошла на пользу – скорость немного поднялась.

Помимо прочего, iOS 12.5.3 помогает iPhone 6 в бенчмарках. Зафиксировано превосходство над iOS 12.5.2 в несколько очков.

Также iPhone 6 на iOS 12.5.3 экономнее расходует аккумулятор. В тесте батареи он разрядился за 2 часа 24 минуты. На iOS 12.5.2 телефон продержался меньше – 2 часа 20 минут.

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