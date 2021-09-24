iOS 12.5.5 не удается установить из-за нехватки места? Есть решение

У старых Айфонов и Айпэдов не так много места в памяти.

Но есть решение как освободить место на iPhone или iPad для установки новой версии iOS. Это решение не является панацеей, но поможет многим пользователям яблочных смартфонов и планшетов наконец-то накатить новое обновление яблочной мобильной операционки.

Никто за вас, конечно, не будет вручную чистить Айфон или Айпэд и удалять откровенно ненужные фото и видео и другие файлы. Или вы будете утверждать, что абсолютно все, снятое и хранящееся на ваших iPhone и iPad навеки нужное и незабвенное? Да ладно, мы же с вами все понимаем. Но речь не идет о банальном удалении ваших файлов с яблочных устройств.

На самом деле со временем память Айфонов и Айпэдов может забиваться всяким ненужным мусором и чтобы его почистить надо выполнить очистку кэша и «другого».

Как это сделать мы подробно уже рассказывали в теме как очистить кэш и «Другое» на iPhone и iPad. Вам остается лишь воспользоваться этими рекомендациями, после чего смело обновить яблочный аппарат до последней возможной версии iOS!

Для iPhone 5s, 6 и 6 plus пока это обновление iOS 12.5.5. А также для iPad Air, iPad mini 2 и iPad mini 3.

Всем удачного обновления!

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