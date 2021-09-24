iOS 12.5.5 работает стабильно на iPhone 5s, 6 и 6 plus
И не вызывает проблем.
По отзывам наших пользователей – владельцев iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6s, прошивка iOS 12.5.5 работает стабильно и не вызывает никаких проблем в работе устройств. На iPad Air, iPad mini 2 и iPad mini 3 тоже “полет нормальный”.
Это значит, что если вы являетесь хозяином Айфона 5s, 6 и 6 плюс, то можете смело обновляться, чтобы обезопасить свой яблочный аппарат от возможных проблем с безопасностью.
Обновляться лучше всего по Wi-Fi, предварительно зарядив Айфон более, чем на 50%. Прошивка весит от 50 до 200 Мб в зависимости от устройства и поэтому скачивание iOS 12.5.5 и обновление происходит очень быстро.
Для установки iOS 12.5.5 откройте Айфон, зайдите в «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО» и нажмите «Загрузить и установить».
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