iOS 12.5 помогает идентифицировать COVID-19

Операционная система отправит уведомление о зараженном.

В недавно выпущенной iOS 12.5 для старых айфонов обнаружили интересную функцию, которая поможет пользователям в пандемию. Дело в том, что владельцы новой операционной системы будут получать уведомления о зараженных COVID-19.

Это значит, что даже те, кто использует iPhone 5s (и не только) будут получать актуальную информацию о тех, у кого официально подтверждено наличие COVID-19. Доступность этой системы зависит от поддержки органа здравоохранения в стране. Для получения более подробной информации можно посетить эту страницу.

Новая функция создана совместно с Google, и теперь пользователям будут приходить уведомления в том случае, если они контактировали с зараженным. Под зараженным понимается тот, у кого имеется положительный результат теста на коронавирус.

Данные передаются по протоколу Bluetooth. Естественно, ни о каком разглашении конфиденциальности речи не идет. Хорошая идея, но насколько она будет эффективно работать?

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