iOS 13.4.5 с важным исправлением может выйти раньше ожидаемого

Все из-за критических уязвимостей.



Apple может выпустить финальную версию iOS 13.4.5 в ближайшие дни. Во всех предыдущих версиях iOS, включая iOS 13.4.1, были обнаружены две уязвимости «нулевого дня», позволяющие удаленно заражать iPhone путем отправки вредоносных писем.

Уязвимости в iOS обнаружила компания ZecOps, специализирующаяся на кибербезопасности. «Дыры» в iOS позволяют злоумышленникам выполнять произвольный код на устройствах через вредоносные электронные письма. Специалисты по безопасности полагают, что уязвимости дают возможность злоумышленникам перехватывать, изменять и удалять электронную почту пользователей.

В ZecOps отметили, что уязвимостям подвержены все версии iOS между iOS 6 и iOS 13.4.1. Apple устранила проблемы в последней бета-версии iOS 13.4.5, подчеркнули специалисты. В связи с этим ожидается, что финальная версия iOS 13.4.5 с важным исправлением будет выпущена в ближайшее время.

До выхода iOS 13.4.5 в компании ZecOps порекомендовали пользователям использовать сторонние почтовые клиенты вместо стандартного приложения «Почта» на iPhone.

Источник: MB.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)