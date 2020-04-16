Новости

iOS 13.4 запрещена к установке. И это неприятно

16 Апр, 2020

iOS 13.4 запрещена к установке. И это неприятно

Минус еще одна прошивка.

Apple перестала подписывать прошивку iOS 13.4, тем самым запретив ее установку или откат на нее с более новых версий iOS. Таким образом, на сегодняшний день iOS 13.4.1 является единственной финальной версией прошивки, доступной пользователям iPhone для установки.

iOS 13.4 запрещена к установке. И это неприятно

Большинство пользователей никак не затронет тот факт, что Apple больше не позволяет устанавливать iOS 13.4. Однако у некоторых пользователей могут возникнуть проблемы. Как мы рассказывали ранее, после установки iOS 13.4.1 у небольшой части владельцев iPhone появились трудности с подключением к Bluetooth-устройствам и сетям Wi-Fi.

Пользователи выяснили, что проблему не получается устранить путем перезагрузки или сброса настроек сети. Единственным способом,позволяющим вернуть работоспособность Bluetooth и Wi-Fi, являлся откат на прошивку iOS 13.4. После возврата на предыдущую версию iOS неполадки в работе Bluetooth и Wi-Fi исчезали.

Теперь же столкнувшимся с подобной проблемой пользователям нельзя будет откатиться на iOS 13.4. Им следует ожидать выхода следующего технического обновления iOS, которым должно стать iOS 13.4.5, вторая бета-версия которого вышла ранее.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий

Top 5 movies

Где выгодно купить