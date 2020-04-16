iOS 13.4 запрещена к установке. И это неприятно

Минус еще одна прошивка.

Apple перестала подписывать прошивку iOS 13.4, тем самым запретив ее установку или откат на нее с более новых версий iOS. Таким образом, на сегодняшний день iOS 13.4.1 является единственной финальной версией прошивки, доступной пользователям iPhone для установки.

Большинство пользователей никак не затронет тот факт, что Apple больше не позволяет устанавливать iOS 13.4. Однако у некоторых пользователей могут возникнуть проблемы. Как мы рассказывали ранее, после установки iOS 13.4.1 у небольшой части владельцев iPhone появились трудности с подключением к Bluetooth-устройствам и сетям Wi-Fi.

Пользователи выяснили, что проблему не получается устранить путем перезагрузки или сброса настроек сети. Единственным способом,позволяющим вернуть работоспособность Bluetooth и Wi-Fi, являлся откат на прошивку iOS 13.4. После возврата на предыдущую версию iOS неполадки в работе Bluetooth и Wi-Fi исчезали.

Теперь же столкнувшимся с подобной проблемой пользователям нельзя будет откатиться на iOS 13.4. Им следует ожидать выхода следующего технического обновления iOS, которым должно стать iOS 13.4.5, вторая бета-версия которого вышла ранее.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)