iOS 13.5 исправила назойливую проблему iPhone

Браво, Apple!

Apple устранила проблему с аномально быстрой разрядкой iPhone в обновлении iOS 13.5, вышедшем 20 мая. Как утверждают пользователи iPhone на официальном форуме поддержки Apple, после установки iOS 13.5 быстрая разрядка iPhone, в том числе в режиме бездействия, прекратилась.

Пользователи обсудили исправление в отдельной теме на форуме. По словам довольных владельцев iPhone, в результате установки iOS 13.5 на их смартфонах исчезли проблемы с быстрой разрядкой.

«На iOS 13.4.1 аккумулятор очень сильно разряжался, но вчера я установил iOS 13.5 и обнаружил, что заряд перестал утекать, когда я не пользуюсь смартфоном. Более того, утром заряд моего iPhone остался таким же, каким был с вечера», — написал пользователь под ником Mihashmi, начавший обсуждение.

Многие другие пользователи также высоко оценили iOS 13.5. Проблема, приводившая к быстрому разряду iPhone на iOS 13.4.1 и iOS 13.4, по всей видимости, была устранена.

Впрочем, не все пользователи остались довольны iOS 13.5. В этом же обсуждении некоторые владельцы iPhone отметили, что разряд аккумулятора их смартфонов, наоборот, начался после установки iOS 13.5. На текущий момент неизвестно, насколько массовой является проблема.

Источник: Apple.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: